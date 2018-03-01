2017 yılının maden ve doğal taş sektörü açısından başarılı bir yıl olduğuna değinen Dinçer, yılı yaklaşık yüzde 24 artış sağlayarak 4.7 milyar dolar ihracatla kapattıklarını söyledi. Doğal taş ihracatının ise toplam maden ihracatının yarısını (2.04 milyar dolar) oluşturduğunu belirten Dinçer, bir önceki yıla göre doğal taş ihracat artışının yüzde 13.43 oranında kaldığını ifade etti. Aydın Dinçer, Türkiye’de ilk defa İMİB tarafından bir ihracatçı birliğinde Bilim Kurulu oluşturulduğu bilgisini de sektör mensuplarıyla paylaştı.
Maden sektörü, İMİB 42. yıldönümü toplantısında buluştu
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) 42. yılını doğal taş ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren birlik ve derneklerin davet edildiği bir çalışma toplantısıyla kutladı.
2017 yılının maden ve doğal taş sektörü açısından başarılı bir yıl olduğuna değinen Dinçer, yılı yaklaşık yüzde 24 artış sağlayarak 4.7 milyar dolar ihracatla kapattıklarını söyledi. Doğal taş ihracatının ise toplam maden ihracatının yarısını (2.04 milyar dolar) oluşturduğunu belirten Dinçer, bir önceki yıla göre doğal taş ihracat artışının yüzde 13.43 oranında kaldığını ifade etti. Aydın Dinçer, Türkiye’de ilk defa İMİB tarafından bir ihracatçı birliğinde Bilim Kurulu oluşturulduğu bilgisini de sektör mensuplarıyla paylaştı.