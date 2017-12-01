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01 Aralık 2017 Cuma 08:00
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MAKFED Adnan Dalgakıran ile devam edecek

Makine sektörü tepe örgütü MAKFED, 2. Olağan Genel Kurulu’nu 17 üye derneğin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirdi.

MAKFED Adnan Dalgakıran ile devam edecek
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Makine imalat sanayi ile ilgili tüm politika ve uygulamaların oluşmasında etkin rol üstlenmeyi amaçlayan federasyona Adnan Dalgakıran yeniden başkan olarak seçildi. Genel Kurul'da söz alarak makine sektörünün hedef odaklı bir stratejiyle hareket etmesinin önemine dikkat çeken Dalgakıran şunları söyledi: “Bir sektörün yol haritasını çizerken işe durum analizi yaparak başlamak, eleştirel aklı her zaman ön planda tutmak gerekir. Biz problemli alanları tespit etmenin, çözüm odaklı bir yaklaşımın ilk adımları olduğuna inanıyoruz. Türkiye üst gelir grubuna makine, elektronik ve yazılım alanlarında yapacağı bir atılımla çıkabilir. MAKFED olarak organizasyon ve işbirliğine öncelik vererek, bu hedeflere yönelik çalışmayı sürdüreceğiz.”
Federasyonun yeni dönemde daha etkin olacağının altını çizen Dalgakıran, amaçlarının sektörün kurumsallaşması olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: “Üst gelir grubunda yer alan ülkelerin öncelikleri verimlilik ve ölçek ekonomisi oluşturabilmektir. Türkiye ekonomisinin amacı girişimci sayısını artırmaya çalışmak değil, nitelikli ara elemanlar yetiştirerek stratejik sektörlerin rekabet gücünü artırmak olmalı. Makine sektörü bundan sonra daha rekabetçi, farklı ve yenilikçi olacak, marka gücünü artırmaya odaklanacak. MAKFED de hedef odaklı faaliyetleriyle  sektörün ihtiyaçlarına yönelik çözümler üzerinde çalışmayı sürdürecek”

MAKFED Yönetim Kurulu

- Adnan Dalgakıran (MİB)
- Kutlu Karavelioğlu (POMSAD)
- Hüseyin Semerci (PAGDER)
- Mehmet Sefa Targıt (AYSAD)
- Şenol Önal (TARMAKBİR)
- Ali Eren (KBSB)
- Adil Nalbant (TEMSAD)
- Halil Tamer Öztoygar (İMDER)
- Önder Bülbüloğlu (TEVİD)

 

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