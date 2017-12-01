MAKFED Adnan Dalgakıran ile devam edecek

Federasyonun yeni dönemde daha etkin olacağının altını çizen Dalgakıran, amaçlarının sektörün kurumsallaşması olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: “Üst gelir grubunda yer alan ülkelerin öncelikleri verimlilik ve ölçek ekonomisi oluşturabilmektir. Türkiye ekonomisinin amacı girişimci sayısını artırmaya çalışmak değil, nitelikli ara elemanlar yetiştirerek stratejik sektörlerin rekabet gücünü artırmak olmalı. Makine sektörü bundan sonra daha rekabetçi, farklı ve yenilikçi olacak, marka gücünü artırmaya odaklanacak. MAKFED de hedef odaklı faaliyetleriyle sektörün ihtiyaçlarına yönelik çözümler üzerinde çalışmayı sürdürecek”
MAKFED Yönetim Kurulu
- Adnan Dalgakıran (MİB)
- Kutlu Karavelioğlu (POMSAD)
- Hüseyin Semerci (PAGDER)
- Mehmet Sefa Targıt (AYSAD)
- Şenol Önal (TARMAKBİR)
- Ali Eren (KBSB)
- Adil Nalbant (TEMSAD)
- Halil Tamer Öztoygar (İMDER)
- Önder Bülbüloğlu (TEVİD)