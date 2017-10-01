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01 Ekim 2017 Pazar 08:00
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Makineciler verimlilik odaklı destek talep ediyor

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ile Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) ortaklığında sektöre ilişkin iki yeni rapor yayımlandı.

Makineciler verimlilik odaklı destek talep ediyor
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“Verimlilik Temelli Kamu Destek Modeli Tasarımı” ve “Makine İmalat Sanayi Sektörü Türkiye ve Dünya Değerlendirme” raporları, Türkiye sanayisinin teknoloji üretim potansiyeline ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.
Makineciler tarafından önerilen Türkiye’ye özgü destek modeline göre; ihracatçı firmalara verilecek desteklerin, verimlilik kriterlerine göre düzenlenmesi gerekiyor. Kaynak dağılımında yapılacak iyileştirmenin yüzde 47 verimlilik artışı sağlayacağı Türk makine sektörüne yönelik yeni bir destek mekanizması oluşturulmasının, yaratacağı çarpan etkisiyle imalat sanayinde önemli bir üretim artışı sağlayacağı belirtiliyor.
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran şunları söyledi: “Uluslararası pazardaki rekabet gücümüzü artırmak istiyorsak, kamu desteğinin merkezinde verimlilik olmalı. İhracatçı firmaların yenilikçi projeleri verimlilik kriterlerine bağlı olarak desteklenmeli. Bu destekler de birbirine eklemlenmiş projeler zinciri şeklinde, büyük montanlı ödemelerle uzun periyotta verilmeli.”

 

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Anahtar Kelimeler
Makine İhracatçıları BirliğiMAİBMAKFED
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