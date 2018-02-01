Makinecilerin 2018 ihracat hedefi 17 milyar dolar

2017 yılını yüzde 10.7 ihracat artışıyla geride bırakan makine sektörünün toplam ihracatı 14.9 milyar dolar oldu. Dünya makine ihracatının yüzde 22 gerilediği 2009 krizi sonrasındaki dönemi en iyi Türkiye’nin değerlendirdiğinin altını çizen Dalgakıran, dünya makine ihracatının toplam yüzde 3 artabildiği son 7 yılda Türkiye’nin makinecilerinin yüzde 40 artış yakaladığını ve yeni yıl hedeflerinin yaklaşık yüzde 15 artışla 17 milyar dolar olduğunu belirtti.

Dalgakıran şunları söyledi: “Avrupa genelinde ciddi bir ihracat artışı sağladık. Rusya'ya yaptığımız makine ihracatı yüzde 54 arttı. Dünya genelinde Türk makinelerine ilgi artarken, yerli sanayicimiz de boş durmadı. Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekteki yüzde 11.1'lik büyüme başarısında makine-teçhizat yatırımlarındaki yüzde 15.3'lük artış ile makine imalatındaki takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 16 üretim artışının büyük bir etkisi var. Neticede yatırımların sanayideki üretim artışına yansıdığını, Türkiye'nin ihracat artışında makine sektörünün kritik bir rol oynadığını görüyoruz.”