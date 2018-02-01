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01 Şubat 2018 Perşembe 08:00
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Makinecilerin 2018 ihracat hedefi 17 milyar dolar

Makine sektörünün 2017 yılı toplam ihracatı 15 milyar dolara yaklaştı. Son çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerine çıkan sanayi üretim artışına dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, “Makine-teçhizat yatırımlarındaki artış sanayi rakamlarımıza, sanayideki üretim artışı da Türkiye'nin toplam ihracatına olumlu yansıdı” dedi.

Makinecilerin 2018 ihracat hedefi 17 milyar dolar
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2017 yılını yüzde 10.7 ihracat artışıyla geride bırakan makine sektörünün toplam ihracatı 14.9 milyar dolar oldu. Dünya makine ihracatının yüzde 22 gerilediği 2009 krizi sonrasındaki dönemi en iyi Türkiye’nin değerlendirdiğinin altını çizen Dalgakıran, dünya makine ihracatının toplam yüzde 3 artabildiği son 7 yılda Türkiye’nin makinecilerinin yüzde 40 artış yakaladığını ve yeni yıl hedeflerinin yaklaşık yüzde 15 artışla 17 milyar dolar olduğunu belirtti.
Dalgakıran şunları söyledi: “Avrupa genelinde ciddi bir ihracat artışı sağladık. Rusya'ya yaptığımız makine ihracatı yüzde 54 arttı. Dünya genelinde Türk makinelerine ilgi artarken, yerli sanayicimiz de boş durmadı. Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekteki yüzde 11.1'lik büyüme başarısında makine-teçhizat yatırımlarındaki yüzde 15.3'lük artış ile makine imalatındaki takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 16 üretim artışının büyük bir etkisi var. Neticede yatırımların sanayideki üretim artışına yansıdığını, Türkiye'nin ihracat artışında makine sektörünün kritik bir rol oynadığını görüyoruz.”

 

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