MAN, 2016’da güçlendi 2017’ye avantajlarla giriyor
Ağır ticari araç markası MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Yönetimi, geleneksel buluşmada basın temsilcileri ile bir araya gelerek, 2016 yılını değerlendirdi, 2017 yılı öngörülerini paylaştı.
Ağır ticari araç markası MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Yönetimi, geleneksel buluşmada basın temsilcileri ile bir araya gelerek, 2016 yılını değerlendirdi, 2017 yılı öngörülerini paylaştı.
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