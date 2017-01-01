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01 Ocak 2017 Pazar 08:00
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MAN, 2016’da güçlendi 2017’ye avantajlarla giriyor

Ağır ticari araç markası MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Yönetimi, geleneksel buluşmada basın temsilcileri ile bir araya gelerek, 2016 yılını değerlendirdi, 2017 yılı öngörülerini paylaştı.

MAN, 2016'da güçlendi 2017'ye avantajlarla giriyor
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Basın toplantısına; MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, İkinci El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Şinasi Ekincioğlu evsahipliği yaptı. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, 2016 yılında seyahat otobüsü pazarının, 1.000 adetlik beklentilerin de üzerinde yaklaşık 1.150 adetlik toplam satış rakamı ile biteceği öngörüsünü paylaşarak şunları kaydetti: “Otobüs pazarı, yaşanan sosyo-ekonomik hareketliliğe karşın 2016’da bir önceki yılki büyüklüğünü korudu. MAN olarak, pazarda yüzde 17 civarında bir pay bekliyoruz. Sektör artık neredeyse tamamen 2+1 VIP otobüse dönüyor. Bu alanda tüm rakipler, globalde çok daha az pazar bulabilen 2 aks 13 metrelik otobüs çözümleriyle ürünler sunuyor.” 
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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
MANCan CansuMAN KamyonAydın Yumrukçal

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