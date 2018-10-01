Emili Avukatlık Bürosu Temsilcisi Av. Dr. Abdullah Emili, Kuzey Ren-Vestfalya’da yatırım ve şirketleşmenin hukuki çerçevesini, süreci, işleyişi, Taşlı Avukatlık Bürosu Temsilcisi Av. Gülay Taşlı Almanya’da yatırımcılar için vize ve oturum mevzuatının hukuki çerçevesini, Aktaş Lee Man. Consultants GmbH Temsilcisi Zafer Aktaş, Kuzey Ren-Vestfalya’da yatırımcılara sağlanan teşvikleri ve son olarak da AB Yatırım ve Hibe Proje Uzmanı Ahmet Aydınlı yurtdışında şirket veya şube kuruluşunda Türkiye’nin sağladığı destekler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Manisalı iş dünyasına Kuzey Ren-Vestfaya Eyaleti’nin yatırım fırsatları anlatıldı
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası düzenlediği etkinliklerle Manisa iş dünyasına ihracat yapma şansını ayaklarına getiriyor.
Emili Avukatlık Bürosu Temsilcisi Av. Dr. Abdullah Emili, Kuzey Ren-Vestfalya’da yatırım ve şirketleşmenin hukuki çerçevesini, süreci, işleyişi, Taşlı Avukatlık Bürosu Temsilcisi Av. Gülay Taşlı Almanya’da yatırımcılar için vize ve oturum mevzuatının hukuki çerçevesini, Aktaş Lee Man. Consultants GmbH Temsilcisi Zafer Aktaş, Kuzey Ren-Vestfalya’da yatırımcılara sağlanan teşvikleri ve son olarak da AB Yatırım ve Hibe Proje Uzmanı Ahmet Aydınlı yurtdışında şirket veya şube kuruluşunda Türkiye’nin sağladığı destekler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.