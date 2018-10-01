Manisalı iş dünyasına Kuzey Ren-Vestfaya Eyaleti’nin yatırım fırsatları anlatıldı



Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Kamerun heyetinin ardından bu kez Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nden yetkilileri oda üyeleri ile buluşturdu. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda NRW.INVEST-Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, “Avrupa pazarlarına çıkış kapısı: Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından sırasıyla Komutax Yeminli Mali Müşavir Temsilcisi Cevdet Koçaş, Kuzey Ren-Vestfalya’da şirketleşmenin vergisel çerçevesini anlattı.

Emili Avukatlık Bürosu Temsilcisi Av. Dr. Abdullah Emili, Kuzey Ren-Vestfalya’da yatırım ve şirketleşmenin hukuki çerçevesini, süreci, işleyişi, Taşlı Avukatlık Bürosu Temsilcisi Av. Gülay Taşlı Almanya’da yatırımcılar için vize ve oturum mevzuatının hukuki çerçevesini, Aktaş Lee Man. Consultants GmbH Temsilcisi Zafer Aktaş, Kuzey Ren-Vestfalya’da yatırımcılara sağlanan teşvikleri ve son olarak da AB Yatırım ve Hibe Proje Uzmanı Ahmet Aydınlı yurtdışında şirket veya şube kuruluşunda Türkiye’nin sağladığı destekler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.