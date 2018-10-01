﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:00
Bu haber 648 kez okundu.

Manisalı iş dünyasına Kuzey Ren-Vestfaya Eyaleti’nin yatırım fırsatları anlatıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası düzenlediği etkinliklerle Manisa iş dünyasına ihracat yapma şansını ayaklarına getiriyor.

Manisalı iş dünyasına Kuzey Ren-Vestfaya Eyaleti'nin yatırım fırsatları anlatıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Kamerun heyetinin ardından bu kez Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nden yetkilileri oda üyeleri ile buluşturdu. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda NRW.INVEST-Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, “Avrupa pazarlarına çıkış kapısı: Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından sırasıyla Komutax Yeminli Mali Müşavir Temsilcisi Cevdet Koçaş, Kuzey Ren-Vestfalya’da şirketleşmenin vergisel çerçevesini anlattı.
Emili Avukatlık Bürosu Temsilcisi Av. Dr. Abdullah Emili, Kuzey Ren-Vestfalya’da yatırım ve şirketleşmenin hukuki  çerçevesini, süreci, işleyişi, Taşlı Avukatlık Bürosu Temsilcisi Av. Gülay Taşlı Almanya’da yatırımcılar için vize ve oturum mevzuatının hukuki çerçevesini, Aktaş Lee Man. Consultants GmbH Temsilcisi Zafer Aktaş, Kuzey Ren-Vestfalya’da yatırımcılara sağlanan teşvikleri ve son olarak da AB Yatırım ve Hibe Proje Uzmanı Ahmet Aydınlı yurtdışında şirket veya şube kuruluşunda Türkiye’nin sağladığı destekler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Manisa Ticaret Ve Sanayi Odası
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
FKB’de Ahmet Duman dönemi başladı FKB’de Ahmet Duman dönemi başladı
‘EY Yılın Girişimcisi’ programı için başvurular başladı ‘EY Yılın Girişimcisi’ programı için başvurular...
OSD açıkladı: İlk 7 ayda üretim yüzde 3 OSD açıkladı: İlk 7 ayda üretim yüzde 3
50. yılını geride bırakan Olmuksan IP yatırımda hız kesmiyor 50. yılını geride bırakan Olmuksan IP yatırımda...
OSD: “Devletimiz ilk adımı attı” OSD: “Devletimiz ilk adımı attı”
IFC , Türkiye’de 1.1 milyar dolarlık yatırım yaptı IFC , Türkiye’de 1.1 milyar dolarlık yatırım...
Yukarı Çık

banner227

banner223

banner216

FKB’de Ahmet Duman dönemi başladı
Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) 20 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında,...

Haberi Oku