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01 Kasım 2016 Salı 07:40
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“Matematik, Fen Eğlenerek Öğren”

Türkiye Eğitim Gönüllüleri (TEGV), fark gözetmeksizin bütün çocukların geleceğin dünyasına; donanımlı, özgüvenli, yaşam becerilerine sahip, kendisiyle barışık bireyler olarak hazırlayabilmek için 4 ana başlıkta (bilim-sanat-okuma-matematik) özel eğitim programları ve etkinlikler oluşturuyor.

'Matematik, Fen Eğlenerek Öğren”
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TEGV’in Garanti Bankası ile birlikte hayata geçirdiği “Matematik Fen Eğlenerek Öğren” eğitim programları, çocukların araştıran ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesini hedefliyor. Pilot uygulaması Mart 2015 itibariyle uygulanmaya başlanan program, 2015-2016 Sonbahar Etkinlik Dönemi’nde TEGV etkinlik noktalarında yaygın olarak uygulandı. Program iki farklı modülden oluşuyor. Onar haftalık eğitim programları olan Modül 1 ve Modül 2, farklı malzemelerle desteklenen, matematiği diğer disiplinlerle kaynaştırarak çocuklara aktaran ve bu sayede çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlıyor. Matematik Eğlenerek Öğren Modül 1 Eğitim Programı, 2015-2016 Sonbahar Etkinlik Dönemi’nde toplam 3876 çocuğa ulaştı. Modül 2 Eğitim Programı ise pilot uygulama sonrası 2016-2017 Sonbahar Etkinlik Dönemi’nde yaygın uygulamaya geçecek. Fen Eğlenerek Öğren Eğitim Programı ise 2016-2017 Sonbahar Etkinlik Dönemi’nde yaygın uygulamaya geçilecek.   

 

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TEGVTürkiye Eğitim Gönüllüleri

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