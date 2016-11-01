TEGV’in Garanti Bankası ile birlikte hayata geçirdiği “Matematik Fen Eğlenerek Öğren” eğitim programları, çocukların araştıran ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesini hedefliyor. Pilot uygulaması Mart 2015 itibariyle uygulanmaya başlanan program, 2015-2016 Sonbahar Etkinlik Dönemi’nde TEGV etkinlik noktalarında yaygın olarak uygulandı. Program iki farklı modülden oluşuyor. Onar haftalık eğitim programları olan Modül 1 ve Modül 2, farklı malzemelerle desteklenen, matematiği diğer disiplinlerle kaynaştırarak çocuklara aktaran ve bu sayede çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlıyor. Matematik Eğlenerek Öğren Modül 1 Eğitim Programı, 2015-2016 Sonbahar Etkinlik Dönemi’nde toplam 3876 çocuğa ulaştı. Modül 2 Eğitim Programı ise pilot uygulama sonrası 2016-2017 Sonbahar Etkinlik Dönemi’nde yaygın uygulamaya geçecek. Fen Eğlenerek Öğren Eğitim Programı ise 2016-2017 Sonbahar Etkinlik Dönemi’nde yaygın uygulamaya geçilecek.