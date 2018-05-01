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01 Mayıs 2018 Salı 08:00
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Mavi ve Sun Tekstil TEİD üyesi oldu

Küresel moda dünyasının söz sahibi lifestyle markası Mavi ve Sun Tekstil Etik ve İtibar Derneği’nin (TEİD) yeni üyesi oldu. Mavi ve Sun Tekstil’in katılımıyla gücünü daha da artıran TEİD’in üyeleri, bugün Türkiye GSMH'nın yüzde 15'ini oluşturan ve 200.000'in üzerinde çalışanı istihdam eden önde gelen kurum ve kuruluşlardan oluşuyor.

Mavi ve Sun Tekstil TEİD üyesi oldu
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40 yıllık denim deneyimine sahip olarak 1991 yılında İstanbul’da kurulan Mavi, küresel moda dünyasında söz sahibi bir lifestyle markası olarak tanınıyor. Dünyanın 35 ülkesine yayılmış 425 mağazası ve yaklaşık 5.500 satış noktası bulunuyor. Mavi’nin küresel pazarda güçlü ve itibarlı bir marka konumuna sahip olduğunu gösteren veriler ise 2017 yılında yapılan toplam 8.9 milyon adetlik denim ürünü satışlarının yaklaşık 2 milyonunun ABD, Kanada, Avrupa'da gerçekleşmesi. Bugün dünya genelinde Mavi'nin 3.605 çalışanı var.
1987 yılında kurulan Sun Tekstil, bugün İzmir ve Manisa tesisleri başta olmak üzere, Arnavutluk, Sırbistan ve Sri Lanka’da bulunan üretim organizasyonlarıyla tekstil pazarında Avrupa’nın liderleri arasında konumlanmış. Sun Tekstil, Türkiye tekstil sektöründe yarattığı katma değerle 2016 yılında Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 314. sırada yer aldı. Sun Tekstil İzmir markası olmasının yanında, yüzde 100 ulusal sermayeli olan Sun Grup şirketleri arasında yer almaktadır.
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MaviTeidSun Tekstil
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