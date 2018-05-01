1987 yılında kurulan Sun Tekstil, bugün İzmir ve Manisa tesisleri başta olmak üzere, Arnavutluk, Sırbistan ve Sri Lanka’da bulunan üretim organizasyonlarıyla tekstil pazarında Avrupa’nın liderleri arasında konumlanmış. Sun Tekstil, Türkiye tekstil sektöründe yarattığı katma değerle 2016 yılında Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 314. sırada yer aldı. Sun Tekstil İzmir markası olmasının yanında, yüzde 100 ulusal sermayeli olan Sun Grup şirketleri arasında yer almaktadır.
Mavi ve Sun Tekstil TEİD üyesi oldu
Küresel moda dünyasının söz sahibi lifestyle markası Mavi ve Sun Tekstil Etik ve İtibar Derneği’nin (TEİD) yeni üyesi oldu. Mavi ve Sun Tekstil’in katılımıyla gücünü daha da artıran TEİD’in üyeleri, bugün Türkiye GSMH'nın yüzde 15'ini oluşturan ve 200.000'in üzerinde çalışanı istihdam eden önde gelen kurum ve kuruluşlardan oluşuyor.
1987 yılında kurulan Sun Tekstil, bugün İzmir ve Manisa tesisleri başta olmak üzere, Arnavutluk, Sırbistan ve Sri Lanka’da bulunan üretim organizasyonlarıyla tekstil pazarında Avrupa’nın liderleri arasında konumlanmış. Sun Tekstil, Türkiye tekstil sektöründe yarattığı katma değerle 2016 yılında Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 314. sırada yer aldı. Sun Tekstil İzmir markası olmasının yanında, yüzde 100 ulusal sermayeli olan Sun Grup şirketleri arasında yer almaktadır.