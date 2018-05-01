01 Mayıs 2018 Salı 08:00

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Mavi ve Sun Tekstil TEİD üyesi oldu

Küresel moda dünyasının söz sahibi lifestyle markası Mavi ve Sun Tekstil Etik ve İtibar Derneği’nin (TEİD) yeni üyesi oldu. Mavi ve Sun Tekstil’in katılımıyla gücünü daha da artıran TEİD’in üyeleri, bugün Türkiye GSMH'nın yüzde 15'ini oluşturan ve 200.000'in üzerinde çalışanı istihdam eden önde gelen kurum ve kuruluşlardan oluşuyor.