Mehmet Nuri Görenoğlu yeniden OMÜD Başkanı seçildi



Yeni Yönetim Kurulu’nda Modern Oluklu Mukavva Genel Müdürü Mesut Koyuncu, Olumuksan I.P Genel Müdürü Ergun Hepvar ve Dunapack Genel Müdürü Buğra Sükan Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Derneğin Muhasip üyeliğine ise Rondo Genel Müdürü Barış Demir getirildi.

OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, “Üyelerimizin takdiri ve teveccühünden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aldığım görev ve sorumlulukların bilincinde olarak yeni dönemde de sektörümüzün gelişimi ve farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.