OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, “Üyelerimizin takdiri ve teveccühünden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aldığım görev ve sorumlulukların bilincinde olarak yeni dönemde de sektörümüzün gelişimi ve farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Mehmet Nuri Görenoğlu yeniden OMÜD Başkanı seçildi
Ambalaj sektörünün ilk meslek kuruluşlarından olan Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği’nin Olağan Genel Kurulu’nda Mizan Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu yeniden başkan seçildi.
OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, “Üyelerimizin takdiri ve teveccühünden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aldığım görev ve sorumlulukların bilincinde olarak yeni dönemde de sektörümüzün gelişimi ve farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.