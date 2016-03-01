Mercedes Benz Türk’ten rekor satış

Mercedes-Benz Türk, 63.055 adetle tarihinin en yüksek satış hacmini gerçekleştirdi. 2015’te otobüs ve kamyon üretiminde 49 yıllık tarihinin rekorunu kıran şirket, kuruluşundan buyana toplam 964 milyon avro yatırım yaptı.

Günümüzde 6.000’in üzerinde çalışanı olan şirket, bayi ve servis ağında 4.000 kişiye istihdam sağlıyor. Şirket, 991 adet otobüs, 19.060 adet kamyon, 8.440 adet hafif ticari araç ve 30.333 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. İkinci el satışları ise 4.298 adede ulaştı.

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Britta Seeger, “2016, tüm ürün gruplarımızda yeni rekorlar getirecek yeni ürünlerin yılı olacak” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs ve Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Süer Sülün, kamyon pazarının 14 yıldır, otobüs pazarının 48 yıldır lideri olduklarını ifade etti. Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Satış Direktörü Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz otomobil satışlarında bir rekor yılı daha gerçekleştiğini dile getirdi. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Türkiye Müdürü Tufan Akdeniz, Mercedes-Benz’in 2015’i Sprinter ve Vito satışlarında rekorlarla kapattığını aktardı.