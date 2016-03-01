Mercedes Benz Türk’ten rekor satış

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Britta Seeger, “2016, tüm ürün gruplarımızda yeni rekorlar getirecek yeni ürünlerin yılı olacak” dedi.
Mercedes-Benz Türk Otobüs ve Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Süer Sülün, kamyon pazarının 14 yıldır, otobüs pazarının 48 yıldır lideri olduklarını ifade etti. Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Satış Direktörü Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz otomobil satışlarında bir rekor yılı daha gerçekleştiğini dile getirdi. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Türkiye Müdürü Tufan Akdeniz, Mercedes-Benz’in 2015’i Sprinter ve Vito satışlarında rekorlarla kapattığını aktardı.