Mercedes-Benz Türk’ün yeni Başkanı Süer Sülün

Süer Sülün, 1988 yılında şirketin finans bölümünde göreve başladıktan sonra finans ve muhasebe alanlarında çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Sülün 2001 yılında pazarlama ve satış alanına geçiş yaparak yöneticilik görevini burada sürdürdü. 2007'den bu yana Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Direktörler Kurulu Üyesi olan Sülün 53 yaşında, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu ve İstanbul Üniversitesi Finans/Muhasebe yüksek lisans derecesine sahip. Sülün, “Kamyon & Otobüs Pazarlama ve Satış Grubu Direktörü ve Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı” ünvanı ile hem şirketin kamyon ve otobüs alanlarındaki faaliyetlerinden, hem de Daimler Grubu’nun Türkiye’deki temsilinden sorumlu olacak. Daimler’in yerel potansiyel ve yetkinliğe inancının bir göstergesi olan bu atama ile Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk’ün ilk Türk Direktörler Kurulu Başkanı olarak bir ilke imza atıyor.