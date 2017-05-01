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01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:00
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MESS Endüstri 4.0’ın Türkiye ekonomisine etkisi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Endüstri 4.0 kavramının ele alındığı ‘Üretimin Geleceği Zirvesi’nde iş dünyasını uzman akademisyen ve şirket temsilcileriyle buluşturdu.

MESS Endüstri 4.0'ın Türkiye ekonomisine etkisi
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Zirvenin açılış konuşmasını MESS Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen yaptı. Sanayide iş yapma biçimlerinde önemli değişiklikler meydana geldiğini dile getiren Önen,  “Dijital teknolojileri temel alarak iş yapma alışkanlıklarını sürekli geliştirmek gerekiyor. Bu yeni vizyon, kurumların ve çalışanların DNA’sına girmeli. Üretimde dijital dönüşüm, üretim zincirinin bütün halkaları tarafından iş kültürü olarak benimsenmeli” diye konuştu. Düsseldorf Uygulamalı İşbilim Enstitüsü CEO’su Prof.Dr. Sascha Stowasser, “Dijital Fabrika: Endüstri 4.0” başlıklı sunumunda; “Ancak dijitalleşmeyi tek kurtarıcı olarak görmemek lazım. Şirketlerde dijitalleşmenin başarılı olmasının birinci koşulu üretim süreçlerinin çok iyi bilinmesidir. Verimsiz bir süreçle otomasyon yapılırsa karmaşıklık ve kaosun ortaya çıkması kaçınılmazdır” açıklamasını yaptı.

 

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