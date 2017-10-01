Metal ürünleri ihracatında artış sürüyor



Bu rakamların ihracatçıyı ümitlendirdiğine değinen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Rıdvan Mertöz, “2017 yılında geçen seneye göre Şubat ayı dışında sürekli artış kaydeden sektör ihracatı Temmuz ayında yüzde 30 artışla rekora imza atmıştı. Türkiye geneli ihracat artışının yüzde 11.9 oranında gerçekleştiği Ağustos ayında, sektörümüzün yüzde 17’lik bir büyüme ile gerçekleştirdiği 623 milyon dolarlık ihracat, genel ihracat büyümesinin üzerinde seyreden sektörümüzü hedefleri doğrultusunda umutlandırdı” dedi.

Sektörün 2017 yılında yakaladığı büyüme ivmesine dikkat çeken Mertöz, “Ocak-Ağustos dönemi ihracatına bakıldığında toplamda 4 milyar 505 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Bu dönemde metal ürünleri ihracatı miktar bazında yüzde 6.2, değer bazında ise yüzde 10.8 arttı. Sekiz aydaki sektör ihracatında ilk 10 ülke; Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Irak, Romanya, Bulgaristan, Polonya, İspanya, ABD olarak sıralandı. Alt sektörler bazında bakıldığında ise birliğimiz bünyesinde ilk 8 aylık süreçte gerçekleştirdiği 1 milyar 273 milyon dolarlık ihracat ile alüminyum sektörümüz birinci sırada yer aldı” diye konuştu.



Birlik olarak son dönem faaliyetlerinde özellikle Güney Amerika’ya odaklandıklarını belirten Mertöz, “İhracat rakamlarımıza baktığımızda da ne kadar doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz. Orta ve Güney Amerika bölgesinde ise miktarda yüzde 38.5 ve oranda yüzde 24 artış kaydedildi. Asya ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracatta da çok ciddi bir büyüme ivmesi yakaladık. Asya kıtasına ihracat değerde yüzde 39.3, miktarda ise yüzde 47.4 artış gösterdi. Özellikle Çin yüzde 111 ile Güney Kore de yüzde 49 değerinde artış göstererek ön plana çıktı” bilgisini verdi.