MİB’de Ahmet Özkaya dönemi

Makine ve aksamıyla ilgili imalat yapan 170 firmayı bünyesinde bulunduran Makina İmalatçıları Birliği (MİB) 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

01 Mayıs 2016 Pazar 08:00 Bu haber 9214 kez okundu.