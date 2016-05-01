MİB’de Ahmet Özkaya dönemi

Özkayan, sektörün büyümesi için mevcut desteklerin arttırılması ve özel önem statüsünde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
MİB’in yeni Yönetim Kurulu Üyeleri:
- Ahmet Özkayan-ERMAKSAN (Yönetim Kurulu Başkanı)
- S. Emre Gencer-E-MAK Makine (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
- Ender Yılmaz-Yılmaz Redüktör (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
- Mustafa Erol-Törk Makine (Sayman)
- Mustafa Kılıç-Erkekoğlu Pres (Sekreter Üye)
- M. Selçuk Ataseven-Değirmen Makine (Yönetim Kurulu Üyesi)
- Hakan Altınay-Altınay Robotik (Yönetim Kurulu Üyesi)
- Aslı Saraçoğlu Özer-Sarmak Makina (Yönetim Kurulu Üyesi)
- Burç Angan-HÜR-MAK (Yönetim Kurulu Üyesi)