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01 Mayıs 2016 Pazar 08:00
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MİB’de Ahmet Özkaya dönemi

Makine ve aksamıyla ilgili imalat yapan 170 firmayı bünyesinde bulunduran Makina İmalatçıları Birliği (MİB) 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

MİB'de Ahmet Özkaya dönemi
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“Teknoloji Üreten ve Endüstri 4.0’a Hazırlanan Yeni Makine Sanayi” temasıyla yapılan Genel Kurul’da ERMAKSAN Genel Müdürü Ahmet Özkayan başkanlığa seçildi.
Özkayan, sektörün büyümesi için mevcut desteklerin arttırılması ve özel önem statüsünde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

MİB’in yeni Yönetim Kurulu Üyeleri:

- Ahmet Özkayan-ERMAKSAN (Yönetim Kurulu Başkanı)
- S. Emre Gencer-E-MAK Makine (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
- Ender Yılmaz-Yılmaz Redüktör (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
- Mustafa Erol-Törk Makine (Sayman)
- Mustafa Kılıç-Erkekoğlu Pres (Sekreter Üye)
- M. Selçuk Ataseven-Değirmen Makine (Yönetim Kurulu Üyesi)
- Hakan Altınay-Altınay Robotik (Yönetim Kurulu Üyesi)
- Aslı Saraçoğlu Özer-Sarmak Makina (Yönetim Kurulu Üyesi)
- Burç Angan-HÜR-MAK (Yönetim Kurulu Üyesi)

 

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Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
MİBAhmet ÖzkayaMakina İmalatçıları Birliği

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