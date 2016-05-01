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01 Mayıs 2016 Pazar 08:00
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Microsoft Ankara Zirvesi gerçekleştirildi

Açılışını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın yaptığı Microsoft Ankara Bilişim Zirvesi, kamu ve özel sektörün bilişim profesyonellerini biraraya getirdi.

Microsoft Ankara Zirvesi gerçekleştirildi
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Zirve’de konuşan Binali Yıldırım, “Bugün Türkiye’deki fiber ağını 80 bin km’den 270 bin km’ye çıkardık ama bunu da yeterli görmüyoruz. İletişim ağlarını ve gelişen teknolojilerinin daha fazla kullanılacağını dikkate alarak bunun çok daha üzerine çıkarma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum” dedi. Genişbant kullanımında 20 binden 49 milyona ulaşıldığını, internet kullanıcı sayısının 10 yıl önce yüzde 6 civarında iken bugün yüzde 56 seviyesine ulaştığını kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel büyüme oranlarımıza baktığımızda yüzde 4 ama bilişim sektörü Türkiye’de her yıl en az yüzde 10 mertebesinde büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda gelecekte de çok büyük potansiyelin olduğunu belirtmek isterim.”
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Dördüncü Endüstri Devrimi’nin Türkiye’nin gelişimi için fırsatlar sunduğunu belirtti. 
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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Endüstri DevrimiMurat KansuBinali YıldırımMicrosoftMicrosoft Ankara Zirvesi

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