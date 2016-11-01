Microsoft Türkiye İş Ortakları Zirvesi gerçekleştirildi
Microsoft Türkiye, bu yıl gerçekleştirdiği geleneksel “Microsoft İş Ortakları Zirvesi”nde iş ortaklarıyla bir araya geldi.
“Bireylerin ve kurumların teknolojilerimizi kullanmaları için öncelikle onlara güvenmeleri gerektiğinin farkındayız” diyen Murat Kansu, şunları belirtti: “Güveni teknolojilerimizin merkezine yerleştirirken her zaman 4 ana prensip üzerinden gidiyoruz:
- Veriniz her zaman gizli ve sizin kontrolünüz altında (KİŞİSEL GİZLİLİK)
- Verinizi hukuka uygun bir şekilde saklıyor ve yönetiyoruz (UYUMLULUK)
- Verinizle ne yaptığımızı her zaman biliyorsunuz, saklamıyoruz (ŞEFFAFLIK)
- Verinizin güvenliğini sağlıyor, verinizi güvenli bir şekilde tutuyoruz (GÜVENLİK).”