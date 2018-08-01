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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:00
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Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜSİAD işbirliğiyle bilim ve teknoloji eğitimi atılımı

TÜSİAD ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında “Meslek Liselerinde STEM Eğitimi (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) ve Sanayi 4.0 Farkındalığının Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜSİAD işbirliğiyle bilim ve teknoloji eğitimi atılımı
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İmza töreni, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay ile TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bahadır Kaleağası’nın katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

TÜSİAD 2014’ten bu yana, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin temelini oluşturan, yenilikçi ve disiplinler arası düşünmeyi güçlendiren STEM+A (fen-teknoloji-mühendislik-matematik+sanat) eğitimi ve insan gücünün önemi hakkında çalışmalar yapıyor; farklı yaş grupları ve hedef kitlelere yönelik projeler yürütüyor. TÜSİAD’ın bu alandaki çalışmaları  www.stemtusiad.org web sitesinden takip edilebiliyor.

 

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Milli Eğitim BakanlığıTÜSİADOsman Nuri GülayDr. Bahadır Kaleağası
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