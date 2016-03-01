Mısır’a ihracat için kritik uyarının tarihi değişti

Mısır’ın 2015 yılındaki 971 milyon dolarlık ihracatla kimya ihracatında ilk sırada yeraldığını ve bu kararın sektöre olumsuz yansıyacağını vurgulayan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Mısır çok uzun süredir kimya ihracatında ilk sırada yeralıyor. Son yıllarda Ortadoğu’da yaşanan gerilim sebebiyle Mısır’a olan ihracatımız değer bazında düşse de miktarda artışlarımız sürüyor. Miktar bazında ihracatımız ise 1 milyon 487 bin ton. Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın getirdiği yeni düzenleme zaten zorlaşan ihracatımızı önemli ölçüde etkileyecek” diye konuştu.