Mitsubishi Electric EMO 2017’de yeni nesil çözümlerini sergiledi

Kestirimci bakım, EMO Fuarı’ndaki Mitsubishi Electric standının bir diğer önemli teması olarak öne çıktı. RV-4FRL robot yardımıyla gerçekleştirilen canlı demoda, robot kontrol cihazından (Mitsubishi Electric CR-800) alınan veriler, Mitsubishi Electric MELSEC iQ-R serisi PLC’ye aktarıldı. Ön işlemden geçirilen veriler daha sonra IBM Watson’un yapay zeka (AI) platformu kullanılarak analiz edilmek üzere buluta yönlendirildi. EMO Fuarı’nda gerçekleştirilen bir diğer demo ise tabletler ve akıllı gözlükler gibi akıllı cihazların üretimde dijital dönüşüm açısından ne kadar önemli bir rol üstlenebileceğini kanıtlamış oldu. “Fraunhofer Institute for Production Technology IPT” ile birlikte “İnsan Yönetiminde İzleme ve Eğitim” teknolojisi kullanılarak geliştirilen Akıllı Hizmetler pilot projesi kapsamında, makine operatörlerinin sistemle nasıl etkileşim kurabileceği ve daha hızlı öğrenebileceği gösterildi.