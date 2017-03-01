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01 Mart 2017 Çarşamba 08:00
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MOSDER’in yeni Başkanı Nuri Öztaşkın oldu

Mobilya sektörünün çatı kuruluşu olan MOSDER’in 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda oyların büyük çoğunluğunu alan YATAŞ Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, MOSDER Başkanı olarak seçildi. Nuri Öztaşkın, herkesle ortaklaşa çalışarak MOSDER’de yeni bir çağ açmak istediklerini söyledi.

MOSDER'in yeni Başkanı Nuri Öztaşkın oldu
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Öztaşkın, “Sektörümüzün sorunlarına çözüm sunmak için girdiğimiz bu yolda hedeflerimizi hep yüksek tuttuk ve sektörümüzün sesi olmayı kendimize ilke edindik. Ve şimdi de bu sesimizi MOSDER’e taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. Sektörümüzün sorunlarına çözüm önerisi sunmak hepimizin görevi. Her şey çok yeni ve önümüzde uzun ve heyecanlı bir dönem bizi bekliyor. Bu dönemde hem fuarımız hem de sektörümüz adına iyi işler çıkarmak için yoğun çalışmalar gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bu görevi bize emanet eden herkese çok teşekkür ederim” dedi.

MOSDER’in yeni Yönetim  Kurulu:

Yönetim Kurulu Başkanı: Nuri Öztaşkın (Yataş)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Bülent Bayram (Laressa)
Yönetim Kurulu Muhasip Üye: Onur Kıral (Fatih Kıral)
Yönetim Sekreter Üyesi: Şahin Nursaçan (Bellona)
Yönetim Kurulu Üyesi: Hasan Çağlayan (Cascade)

 

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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
MOSDERCEOYataşNuri Öztaşkın

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