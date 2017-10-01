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01 Ekim 2017 Pazar 08:00
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Moskova Türk Ticaret Merkezi yıl sonunda faaliyete geçecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hedef pazarları daha yakından tanıtmak için düzenlediği ‘İhracat Pusulası’ etkinlik zincirinin üçüncüsü ‘Rota: Rusya’yı düzenledi.

Moskova Türk Ticaret Merkezi yıl sonunda faaliyete geçecek
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TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, hedef pazarlarda Türk Ticaret Merkezleri’nin (TTM) açılışlarının devam ettiğini, Moskova TTM’nin yıl sonunda faaliyete geçeceğini söyledi. Büyükekşi, “34 bin metrekare alanda firmalarımız ürünlerini Türk müşterilerine ilk elden sergileyecekler. Mobilya, tekstil, hazırgiyim ve deri sektörlerinden talep topluyoruz” diye konuştu. 2017’nin ilk 7 ayında Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı yüzde 60 artarken Rusya’dan ithalatın yüzde 18 artış kaydettiğini söyleyen Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak yine de bu rakamlar bizim için yeterli değil. Türkiye Rusya’ya ihracatta yaş meyve ve sebze, tekstil ve hazırgiyim, makine ve aksamları gibi ürünlerde büyük bir potansiyel barındırıyor. Türkiye ile Rusya, dünyada belki birbirini tamamlama kabiliyeti en yüksek olan iki ülke. Dolayısıyla aradaki engelleri kaldırıp dış ticaretimizi bir an önce artırmamız gerekiyor. İhracatta potansiyeli en büyük sektör, yaş meyve-sebze. Bu sektörün önündeki engellerin kalkmasıyla 2017’de ihracatımız yüzde 150 oranında arttı.”
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelsyhev, iki ülke arasında ticaret hacminin artması için yapılan çalışmaların sonuçlarının görülmeye başladığını belirterek, “Son 1 yılda bununla ilgili önemli adımlar atıldı. Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı 1.5 katına çıktı” dedi.

 

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