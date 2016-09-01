Motor Mükemmeliyet Merkezi için güçbirliği devam ediyor

Merkez ile kamyon, traktör, tarım makinası, jeneratör, iş makinaları ve menzil uzatıcı motorlar konularında yerli üreticiler oluşturmak hedefleniyor. Türkiye motor sanayinin önünü açacak Motor Mükemmeliyet Merkezi’nin 9. Çalıştayı, TÜBİTAK TÜSSİDE’de yapıldı. Çalıştaya; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Ali Çelik, Sanayi Genel Müdürü Prof.Dr. İbrahim Kılıçarslan ve TÜBİTAK MAM Başkanı Doç.Dr. Bahadır Tunaboylu’nun yanısıra sektörün önde gelen traktör, iş makinası ve jeneratör üreticisi firmalarının temsilcileri katıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Ali Çelik, merkeze her türlü desteğin Bakanlık tarafından verileceğini ve merkezde geliştirilecek olan motor türleri ile ilgili firmalardan en kısa zamanda geri dönüş yapılması gerektiğini belirtti.