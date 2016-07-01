Multinet Up’tan avantajlı Türk Telekom kampanyası
Akıllı çözümler sektörünün lideri Multinet Up yeni müşterileri için yepyeni bir kampanya başlattı.
Çifte Avantaj Paketi kapsamında ise Restonet kartlarına 12 ay boyunca her ay 150 TL yükleme, Petronet kartı ve araç başı aylık 500 TL akaryakıt kullanma sözü veren yeni müşteri şirketlerin Restonet kartı kullanan çalışanları aynı Türk Telekom konuşma ve internet paketinden 6 ay boyunca yararlanacaklar.
Multinet Up CEO’su Yusuf Ziya Gündüz şunları söyledi: “Bu kampanya ile özellikle küçük şirketler ve KOBİ’ler için ciddi avantajlar sunuyoruz. Yeni müşterilerimizin Türk Telekom işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bu kampanyadan yararlanacaklarına inanıyoruz.”