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01 Temmuz 2016 Cuma 08:00
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Multinet Up’tan avantajlı Türk Telekom kampanyası

Akıllı çözümler sektörünün lideri Multinet Up yeni müşterileri için yepyeni bir kampanya başlattı.

Multinet Up'tan avantajlı Türk Telekom kampanyası
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Türk Telekom işbirliği ile gerçekleşen kampanya Restonet Avantaj Paketi ve Çifte Avantaj Paketi’nden oluşuyor. Kampanya kapsamında 31 Ağustos 2016 tarihine kadar Multinet Up müşterisi olan şirketler Restonet kartlarına 12 ay boyunca kart başına ayda 150 TL yükleme sözü verdikleri takdirde Restonet kart kullanan çalışanlarına 4 ay boyunca 29 TL değerinde Türk Telekom konuşma ve internet paketi hediye edilecek.  Paket 1.000 dakika konuşma, 1.000 SMS mesajı ve 4 MB internet içeriyor.
Çifte Avantaj Paketi kapsamında ise Restonet kartlarına 12 ay boyunca her ay 150 TL yükleme, Petronet kartı ve araç başı aylık 500 TL akaryakıt kullanma sözü veren yeni müşteri şirketlerin Restonet kartı kullanan çalışanları aynı Türk Telekom konuşma ve internet paketinden 6 ay boyunca yararlanacaklar.
Multinet Up CEO’su Yusuf Ziya Gündüz  şunları söyledi: “Bu kampanya ile özellikle küçük şirketler ve KOBİ’ler için ciddi avantajlar sunuyoruz. Yeni müşterilerimizin Türk Telekom işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bu kampanyadan yararlanacaklarına inanıyoruz.”
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