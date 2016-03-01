Müsteşar Demir: “Ana fikrimiz her işte yerlilik”
Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile bilişim teknolojileri şirketi Argela arasında Yazılım Tanımlı Ağ Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLAT) Projesi sözleşmesi imzalandı.
MİLAT Projesi, Türkiye'nin kamu güvenliği alanındaki ağ altyapısının ve bilgi güvenliğinin en üst seviyeye taşınmasının amaçlandığı önemli Ar-Ge projelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Milli 5G ağ altyapısı ile bu alanda dışa bağımlılığı en aza indirmeyi hedefleyen projenin iki yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Proje tamamlandığında, Türkiye'nin kritik öneme sahip bilgi ve iletişim ağ altyapılarında ihtiyaç duyulan dinamik siber güvenlik ve savunma mekanizmaları için de önemli kazanımlar sağlanacak.