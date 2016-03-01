Müsteşar Demir: “Ana fikrimiz her işte yerlilik”

Törende konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "Müsteşarlık bünyesinde yürütülen projelerdeki ana fikirlerden birisi, yapılan her işte mutlaka yerlilik oranının artırılması gibi bir idealdir" dedi. Siber güvenlik konusunun Müsteşarlığın gündemindeki bir konu olduğunun altını çizen Demir, sözkonusu projeyle milli siber güvenlik politikalarının uygulanmasının sağlanabileceğine işaret etti.



MİLAT Projesi, Türkiye'nin kamu güvenliği alanındaki ağ altyapısının ve bilgi güvenliğinin en üst seviyeye taşınmasının amaçlandığı önemli Ar-Ge projelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Milli 5G ağ altyapısı ile bu alanda dışa bağımlılığı en aza indirmeyi hedefleyen projenin iki yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Proje tamamlandığında, Türkiye'nin kritik öneme sahip bilgi ve iletişim ağ altyapılarında ihtiyaç duyulan dinamik siber güvenlik ve savunma mekanizmaları için de önemli kazanımlar sağlanacak.