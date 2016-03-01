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01 Mart 2016 Salı 08:00
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Müsteşar Demir: “Ana fikrimiz her işte yerlilik”

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile bilişim teknolojileri şirketi Argela arasında Yazılım Tanımlı Ağ Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLAT) Projesi sözleşmesi imzalandı.

Müsteşar Demir: 'Ana fikrimiz her işte yerlilik”
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Törende konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "Müsteşarlık bünyesinde yürütülen projelerdeki ana fikirlerden birisi, yapılan her işte mutlaka yerlilik oranının artırılması gibi bir idealdir" dedi. Siber güvenlik konusunun Müsteşarlığın gündemindeki bir konu olduğunun altını çizen Demir, sözkonusu projeyle milli siber güvenlik politikalarının uygulanmasının sağlanabileceğine işaret etti.
MİLAT Projesi, Türkiye'nin kamu güvenliği alanındaki ağ altyapısının ve bilgi güvenliğinin en üst seviyeye taşınmasının amaçlandığı önemli Ar-Ge projelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Milli 5G ağ altyapısı ile bu alanda dışa bağımlılığı en aza indirmeyi hedefleyen projenin iki yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Proje tamamlandığında, Türkiye'nin kritik öneme sahip bilgi ve iletişim ağ altyapılarında ihtiyaç duyulan dinamik siber güvenlik ve savunma mekanizmaları için de önemli kazanımlar sağlanacak.
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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Ar-GeMilat Projesiİsmail DemirMİLATArgelaSSMSavunma Sanayii Müsteşarlığı5G

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