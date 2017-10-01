01 Ekim 2017 Pazar 08:00

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Nail Olpak DEİK Başkanı oldu

Ekonomi Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 3 yıldır yürüten Ömer Cihad Vardan şahsi nedenlerle görevinden ayrılma kararı aldı.