﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ekim 2017 Pazar 08:00
Bu haber 605 kez okundu.

Nail Olpak DEİK Başkanı oldu

Ekonomi Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 3 yıldır yürüten Ömer Cihad Vardan şahsi nedenlerle görevinden ayrılma kararı aldı.

Nail Olpak DEİK Başkanı oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci tarafından söz konusu göreve DEİK Başkanı olarak Sayın Nail Olpak'ın getirilmesine karar verildi" denildi.
Ekonomi Bakanı Zeybekci görev değişimine ilişkin, "DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 3 yıldır sürdüren Ömer Cihad Vardan'a çalışmaları dolayısıyla şahsım ve Bakanlığım adına teşekkür ediyor, bundan sonra üstleneceği görevlerde başarılar diliyorum. Birçok sivil toplum örgütü ve kuruluşta önemli görevleri son derece başarılı bir şekilde yerine getiren Nail Olpak'ın DEİK'te de önemli hizmetler yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Nail OlpakDEİK
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Mitsubishi Electric EMO 2017’de yeni nesil çözümlerini sergiledi Mitsubishi Electric EMO 2017’de yeni nesil çözümlerini...
Hollanda&Türkiye Ticaret Odası, iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmeyi hedefliyor Hollanda&Türkiye Ticaret Odası, iki ülke arasındaki...
Beykoz Üniversitesi akademik yıla iddialı başladı Beykoz Üniversitesi akademik yıla iddialı başladı
Fibabanka, Söke Şubesi’nin açılışını yaptı Fibabanka, Söke Şubesi’nin açılışını yaptı
Yapı Ürünleri Üreticileri, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile bir araya geldi Yapı Ürünleri Üreticileri, Kalkınma Bakanı Lütfi...
Amerika Green Card başvurularında kritik dönem başlıyor Amerika Green Card başvurularında kritik dönem...
Yukarı Çık

banner199

Mitsubishi Electric EMO 2017’de yeni nesil...
Üretimde dijital dönüşüm için sunduğu ileri teknolojilerle öne çıkan Mitsubishi Electric, 18-23 Eylül...

Haberi Oku