01 Haziran 2017 Perşembe 08:00

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ODTÜ TEKNOKENT firmalarına yatırım yağmuru

ODTÜ TEKNOKENT firmaları yurtiçi ve yurtdışından aldıkları yatırımlar ile dikkat çekiyor. 2016 yılında uluslararası yatırım kuruluşlarından aldıkları yatırımlar ile gelişimlerini sürdüren ODTÜ TEKNOKENT firmaları 2017 yılına da hızlı giriş yaptı.