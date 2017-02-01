ODTÜ Teknokent, oyun geliştiricileri buluşturdu

Her sene global bir tema üzerinden geliştirilen GGJ’nin bu seneki teması “dalgalar” olarak belirlendi ve oyun geliştiriciler 20 Ocak günü uykusuz maratona başladı. 48 saat boyunca video oyun hazırlayan geliştiriciler, iki günün sonunda toplamda 56 oyun geliştirdi. Oyun geliştiricilerin yaratıcılıklarını engellememesi adına yarışma formatında düzenlenmeyen GGJ, tüm grupların birbirleriyle yardımlaşmasını sağlıyor.

ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Mustafa İ. Kızıltaş, “ODTÜ TEKNOKENT'te 300'ün üzerinde firma var. Bu firmaların 200'ü ilk kez ODTÜ TEKNOKENT'te kuruldu. Firmaların teknoloji ihracatından elde ettikleri gelir 1 milyar doları geçti. Türkiye'ye çok ciddi şekilde katmadeğer üretmeye başladılar. Önümüzdeki dönemde başarılı şirketlerin artacağına inanıyoruz" dedi.

Oyun sektörünün gençlerin hayatındaki yerine de değinen Kızıltaş, “Gençlerin, çocukların yetişebilmesi, doğru şekilde eğitilebilmesi, özellikle onlara kendi kültürümüzü öğretebilmemiz için oyun geliştirme sektöründe gayret göstermemiz lazım. Hem para kazanmak hem teknolojiyi geliştirmek hem de gençlere iyi bir eğitim verebilmek adına oyun sektörünü çok önemsiyoruz” diye konuştu.