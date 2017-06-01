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01 Haziran 2017 Perşembe 08:00
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Öğrenciler Kanca’nın üretim merkezini gezdi

Dövme ve el aletleri sektörünün önde gelen firmalarından Kanca A.Ş. üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarına katkı sağlıyor.

Öğrenciler Kanca'nın üretim merkezini gezdi
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Kanca; Mayıs ayında İTÜ Makina Mühendisliği öğrencilerini daha sonra da KTÜ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu’ndan 30 öğrenci ve öğretim elemanını üretim tesislerinde misafir etti.
KTÜ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Kanca’ya ilave olarak TOSB içinde 5 ayrı tesisi daha ziyaret etti. Firma yetkilileriyle görüşme fırsatı bulan öğrenciler çalışma koşulları ve staj imkanları hakkında bilgi aldı. Kanca A.Ş. Genel Müdürü Alper Kanca, Kanca A.Ş.’nin Kurucusu rahmetli Abdullah Kanca tarafından 2008 yılında memleketlerinde yaptırılan eğitim yuvasında okuyan başarılı öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyleyen Kanca, Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin stajlarını Kanca A.Ş.’de bitirmelerini destekleyeceğini belirtti. 
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