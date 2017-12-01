Öğrencilerin staj kabusu TİMSTAJ ile sona erecek

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, yıllardır bu konunun hem şirketler hem de öğrenciler için sorun oluşturduğuna dikkat çekerek, yeni başlayan web hizmeti için şunları söyledi: “Firmalar www.timstaj.com adresini ziyaret ederek hiçbir ücret ödemeden üyelik oluşturarak ilan verebilecek, öğrenciler ve yeni mezunlar da kendilerine uygun staj fırsatlarını takip edip istedikleri ilana başvuru yapabilecekler. Türkiye’nin her yerinden staj yapmak isteyen öğrenciler şehirlere ve sektörlere göre arama yapabilecek istediği şehir ya da sektörde staj yapabilecek. Dünyanın diğer bölgelerinde öğretim gören Türk öğrenciler de bu hizmetten yararlanabilecek” dedi.

Büyükekşi, TİM olarak ihracatçı birliklerine yazı göndererek, üye firmaların TİMSTAJ üzerinden stajyer almaları konusunda bilgilendirdiklerini, yeni açılan bu portalın kısa zamanda çok sayıda ilan ve başvuru ile gelişmesini beklediklerini sözlerine ekledi.