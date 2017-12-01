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01 Aralık 2017 Cuma 08:00
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Öğrencilerin staj kabusu TİMSTAJ ile sona erecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi, şirketlere stajyer, öğrencilere ise staj yapacakları ihracatçı firma bulmalarına imkan sağlayan yeni bir portalı hizmete açtı. www.timstaj.com adresinde faaliyete başlayan staj ve stajyer bulma hizmetinden yararlanmak için bu adrese girip ücretsiz üye olmak yeterli.

Öğrencilerin staj kabusu TİMSTAJ ile sona erecek
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TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, yıllardır bu konunun hem şirketler hem de öğrenciler için sorun oluşturduğuna dikkat çekerek, yeni başlayan web hizmeti için şunları söyledi: “Firmalar www.timstaj.com adresini ziyaret ederek hiçbir ücret ödemeden üyelik oluşturarak ilan verebilecek, öğrenciler ve yeni mezunlar da kendilerine uygun staj fırsatlarını takip edip istedikleri ilana başvuru yapabilecekler. Türkiye’nin her yerinden staj yapmak isteyen öğrenciler şehirlere ve sektörlere göre arama yapabilecek istediği şehir ya da sektörde staj yapabilecek. Dünyanın diğer bölgelerinde öğretim gören Türk öğrenciler de bu hizmetten yararlanabilecek” dedi.
Büyükekşi, TİM olarak ihracatçı birliklerine yazı göndererek, üye firmaların TİMSTAJ üzerinden stajyer almaları konusunda bilgilendirdiklerini, yeni açılan bu portalın kısa zamanda çok sayıda ilan ve başvuru ile gelişmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

 

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