OİB’den 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu ve OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Etkinlik Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu’nun evsahipliğinde düzenlenen 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması’nın açılışına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da katıldı.
OİB’in bu yıl İTÜ Arı Teknokent Çekirdek işbirliği ile düzenlediği etkinlikte, Ar-Ge Proje Pazarı’nda 546, Komponent Tasarım Yarışması’nda 373 olmak üzere toplam 919 başvuru ile rekor kırıldı. Ar-Ge Proje Pazarı Ödülleri’nde dereceye girenlerin açıklandığı etkinlikte, birincilik ödülüne Formulate projesi ile Gökhan Bakış, Serkan Akpınar ve Hakan İleri layık görüldü.