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01 Haziran 2016 Çarşamba 08:00
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OİB’den 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması, Ekonomi Bakanlığı desteği ve

OİB'den 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması
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Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Gebze yerleşkesinde gerçekleştirildi.
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu ve OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Etkinlik Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu’nun evsahipliğinde düzenlenen 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması’nın açılışına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da katıldı.
OİB’in bu yıl İTÜ Arı Teknokent Çekirdek işbirliği ile düzenlediği etkinlikte, Ar-Ge Proje Pazarı’nda 546, Komponent Tasarım Yarışması’nda 373 olmak üzere toplam 919 başvuru ile rekor kırıldı. Ar-Ge Proje Pazarı Ödülleri’nde dereceye girenlerin açıklandığı etkinlikte, birincilik ödülüne Formulate projesi ile Gökhan Bakış, Serkan Akpınar ve Hakan İleri layık görüldü.

 

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