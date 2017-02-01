OKI’den E-64s



Rekabetçi fiyat ile sunulan, geniş formatlı 160cm ColorPainter E-64s, etkinliği M-64s ve H3-104s makineleri ile kanıtlanan ColorPainter teknolojisi ile yüksek performans, ileri düzeyde hassasiyet ve olağanüstü kullanım kolaylığı sağlıyor. Aynı zamanda, sertifikalı boyalarıyla çevreci baskıyı da tam olarak destekliyor.

OKI Europe Ltd. Geniş Format Yazıcılar Genel Müdürü Frank Janschke E64s’in gelişmiş özelliklerini sıralayarak şunları söyledi: “ColorPainter E-64s geçmişte kullanılamayan geniş bir medya yelpazesini kullanma ve karlı, yüksek hassasiyetli, geniş format baskıya uygun maliyet ile giriş yapma olanağı sağlıyor. Gelişmiş ve çok yönlü bir yazıcı olan E64s, gelirlerin maksimize edilebilmesi için ticari fırsatların hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir sektörde, tüm taleplere başarılı bir şekilde yanıt veriyor.”