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01 Ocak 2017 Pazar 08:00
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OKI’den yeni yılda yeni akıllı yazıcılar

OKI, işletmelerde yazıcıların kullanım biçimini dönüştüren yeni renkli yazıcı ve çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) yelpazesini tanıttı.

OKI'den yeni yılda yeni akıllı yazıcılar
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OKI Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Bensi Nazra, yeni portföyün, yazıcının işletme ve kuruluşlar için yapabileceklerine dair algıları değiştirmek amacıyla tasarlandığını belirterek şunları söyledi: “Müşterilerimizden bu uygun fiyatlı cihazlar ile sunulan, zaman ve maliyetten tasarruf etme ve verimliliklerini arttırma potansiyeline yepyeni bir açıdan bakmalarını istiyoruz. Yeni cihazlar belge iş akışları ve yönetiminin daha modern ve güvenli hale getirilmesine yardımcı oluyor, kullanıcılara dijitalleşmenin avantajlarını yaşamalarını sağlıyor.” OKI’nin akıllı yazıcı yelpazesi genişlerken akıllı baskı ve belge yönetim ve kontrolünü de ilk defa masaüstüne taşıyor. Bu sayede işletmeler ve diğer kuruluşların dijital yolculuğu hızlanıyor. Olağanüstü renk çıktısı ve dijital çözümler ile daha pürüzsüz iş akışları, daha yüksek verimlilik ve hızlı çözüm oluşturma olanağı ortaya çıkıyor.

 

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Madencilik Madencilik
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OKIBensi Nazra

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