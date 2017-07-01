OPET, İMES Petrol’le sanayinin hizmetinde

, tüketicileri üstün performanslı ULTRA FORCE ve ECO FORCE ürünleriyle buluştururken 7 gün 24 saat açık olan OPET Fullmarket’in yanı sıra Temiz Tuvalet Kampanyası kapsamındaki modern ve hijyenik tuvaletleri ile de tercih ediliyor. OPET ile yapılan işbirliği kapsamında İMES Sanayi Sitesi üyeleri de Otobil / YakıtKart / Otofilo / Otobilim sistemleri ile tüm OPET istasyonlarından özel finansal şartlarla yakıt alabiliyor.



OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, işbirliğine ilişkin şu bilgileri verdi: “İMES, hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin en eski ve en önemli sanayi sitelerinden biri. OPET bayi ağımıza bu bölgeyi dahil etmekten son derece mutluyuz. Müşterimizi tüm faaliyetlerimizde ön planda tutmak ve çalışmalarımızı bu eksende şekillendirmek, OPET olarak temel felsefemiz. Bu felsefeyi ve tüm istasyonlarımızda geçerli olan güler yüzlü, yüksek kaliteli hizmet anlayışımızı İMES Petrol’de de sürdürüyoruz” diye konuştu.

