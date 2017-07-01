OPET, İMES Petrol’le sanayinin hizmetinde

OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, işbirliğine ilişkin şu bilgileri verdi: “İMES, hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin en eski ve en önemli sanayi sitelerinden biri. OPET bayi ağımıza bu bölgeyi dahil etmekten son derece mutluyuz. Müşterimizi tüm faaliyetlerimizde ön planda tutmak ve çalışmalarımızı bu eksende şekillendirmek, OPET olarak temel felsefemiz. Bu felsefeyi ve tüm istasyonlarımızda geçerli olan güler yüzlü, yüksek kaliteli hizmet anlayışımızı İMES Petrol’de de sürdürüyoruz” diye konuştu.
İMES Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar ise OPET’in İMES Sanayi Sitesi içerisinde hizmete başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sanayi Sitemiz içerisindeki istasyonumuzdan İMESli sanayicilerimizin yanı sıra Dudullu OSB, DES, Kadason, Modoko ve Keyap’ta yer alan sanayicilerimiz de hizmet alıyor. Bölgemizde toplamda yaklaşık 6 bin firmamız ve 50 binin üzerinde çalışanımız bulunuyor. Dolayısıyla istasyonumuz hem İMES’e hem de tüm bölgemize hitap eden bir konumda. Biz OPET’in yakıt kalitesini biliyorduk. Bunun yanında modern ve hijyenik istasyonumuzla birlikte hizmet kalitemiz de arttı. Bu kıymetli yatırımın gerçekleşmesinde büyük emekleri olan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı sayın Fikret Öztürk’e teşekkür ediyorum. Sanayicilerimizin belirli oranlarda indirimli yakıt kullanımı için çeşitli sistemler üzerinde çalışmalar devam ediyor. İstasyonumuzun İMES’imiz, sanayicilerimiz ve OPET için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.