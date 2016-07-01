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01 Temmuz 2016 Cuma 08:00
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ORSİAD’da yeni dönem

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Derneği’nin (ORSİAD) 17. Genel Kurulu’nda yeni yönetim kurulu oybirliğiyle seçildi.

ORSİAD'da yeni dönem
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Nedret Yener’in ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olduğu seçimde Bilal Güneş, Murat Tuncel Başkan Yardımcısı, Orhan Kaya Genel Sekreter, Sayman ise Mehmet Duman oldu.
ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nedret Yener, “Devraldığımız bu bayrağı ileriye götürmek esas gaye ve çabamızdır. Yönetim kurulunda bugüne kadar görev alan bütün üyelerimize teşekkür ediyor, siz değerli üyelerimizin teveccühlerine layık olmak için bütün gücümüzle çalışacağımızı ifade ediyorum.   Üyelerimize çok daha fazla katmadeğer sağlamalı, üye firmalarımızın kurumsal kimliklerine artı bir değer oluşturmalıyız. Aynı zamanda bürokrasi ve sanayici arasındaki en güvenilir köprüyü de bizler oluşturmalı, sanayicimizi sahada işinin başında takip etmeli, sorunlarına yine saha da çözüm üretmeliyiz” diye konuştu. 
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Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
ORSİADOSTİMOrganize Sanayi BölgesiNedret YenerOrhan Kaya

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