OSBÜK’te “Ruhsat, İzin ve İmar Komisyonu” toplantısı yapıldı

Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Şehir Plancısı Nazan Soyal, OSBÜK Genel Sekreter Vekili Serkan Ata, İstanbul Deri OSB Bölge Müdür Vekili Erdem Düzel, Kocaeli Gebze VI.(İmes) Makine İhtisas OSB Bölge Müdürü Direnç Özdemir, Kocaeli Gebze Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Saatcioğlu, Ankara OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, İstanbul Anadolu Yakası OSB Bölge Müdürü Ayla Dev, Adana Hacı Sabancı OSB Bölge Müdürü Mustafa Keskin, İstanbul Tuzla OSB Bölge Müdürü Çağlar Kahraman ile ilgililer katıldı. Toplantı sonucunda hazırlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağı” raporunun OSBÜK Yönetim Kurulu’na sunulmasına ve akabinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmesine karar verildi.