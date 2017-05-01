01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:00

Bu haber 607 kez okundu.

OSBÜK’te “Ruhsat, İzin ve İmar Komisyonu” toplantısı yapıldı

OSBÜK (OSB Üst Kuruluşu) tarafından, Organize Sanayi Bölgeleri’nin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çalışmalar yapmak ve üretilecek çözüm önerilerini ilgili mercilere sunmak amacıyla çeşitli OSB’lerde görev yapan konusunda uzman teknik ve idari personelden oluşan yaklaşık 150 OSB temsilcisinin görev aldığı 10 ayrı ihtisas alanında Teknik Çalışma Komisyonları çalışmaya başladı.