OSD Başkanı Haydar Yenigün oldu

Genel kurulda, 2010 yılından bu yana OSD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Kudret Önen, yeni dönemde görevi Haydar Yenigün’e devretti. OSD’nin yeni yönetim kurulu üyeleri ise; Başkan Vekili Süer Sülün, Başkan Yardımcıları; Cengiz Eroldu, Münür Yavuz ve Tunç Başeğmez, Muhasip Üye; Hasan Yıldırım, Üyeler; Habip Aşı, İsmail Sümer, İzzet Kalaycı, Marco Votta, Necdet Şentürk, Okan Baş, Serdar Görgüç, Tuğrul Arıkan şeklinde belirlendi.

Genel kurulda konuşan Kudret Önen, “Ülkemiz, 2017 rakamları ile neredeyse dünyada üretilen her 100 araçtan ikisinin üretildiği önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir. Üretiminin yüzde 79’unu ihraç eden sanayimiz, 12 yıldır ülkemizin ihracat lideri olup, 2017 senesinde ülkemiz ihracatının yüzde 18.2’sini gerçekleştirmiştir. 2017 senesi otomotiv ihracatımız 29 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştır” bilgisini verdi.

OSD Başkanı Haydar Yenigün ise, “Üreterek büyümeye inanan biri olarak, sektörümüzü bugünkünden çok daha iyi konumlara getirmek, büyütmek, çeşitlendirmek ve en önemlisi içinde bir çok belirsizlikler içeren ‘geleceğe’ hazırlamak, benim de en önemli önceliğim olacak” dedi.