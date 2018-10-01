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01 Ekim 2018 Pazartesi 08:00
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OSD: “Devletimiz ilk adımı attı”

Otomotiv sektöründeki özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

OSD: 'Devletimiz ilk adımı attı”
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Böylece ucuz, orta ve yüksek fiyatlı araçlardaki vergi yükü fiilen düşmüş oldu. Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti yüzde 52 artışla 46 bin TL’den 70 bin TL’ye, üst limiti ise yüzde 50 artışla 80 bin TL’den 120 bin TL’ye yükseltildi.
ÖTV matrahının yeniden düzenlenmesinin pozitif bir gelişme olduğunu kaydeden Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün; “Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda sektöre can suyu olacak ilk adım hızla atıldı. Zaten halihazırda pozitif bir hazırlık içinde olan bakanlığımız, bizleri kabul edip sektörel anlamda hassasiyetlerimize hızla kulak vererek gereken dolaylı ÖTV indirimini hayata geçirdi. Atılan bu adımı çok değerli buluyor ve sektör adına devletimize gönülden teşekkür ediyoruz. Binek otomobillere yönelik söz konusu düzenlemenin yanı sıra hafif ve ağır ticari araçlar için de benzer düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirilip açıklanacağından hiç şüphemiz yok” açıklamasında bulundu.

 

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OSDOtomotiv Sanayii Derneği
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