ÖTV matrahının yeniden düzenlenmesinin pozitif bir gelişme olduğunu kaydeden Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün; “Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda sektöre can suyu olacak ilk adım hızla atıldı. Zaten halihazırda pozitif bir hazırlık içinde olan bakanlığımız, bizleri kabul edip sektörel anlamda hassasiyetlerimize hızla kulak vererek gereken dolaylı ÖTV indirimini hayata geçirdi. Atılan bu adımı çok değerli buluyor ve sektör adına devletimize gönülden teşekkür ediyoruz. Binek otomobillere yönelik söz konusu düzenlemenin yanı sıra hafif ve ağır ticari araçlar için de benzer düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirilip açıklanacağından hiç şüphemiz yok” açıklamasında bulundu.
OSD: “Devletimiz ilk adımı attı”
Otomotiv sektöründeki özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
ÖTV matrahının yeniden düzenlenmesinin pozitif bir gelişme olduğunu kaydeden Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün; “Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda sektöre can suyu olacak ilk adım hızla atıldı. Zaten halihazırda pozitif bir hazırlık içinde olan bakanlığımız, bizleri kabul edip sektörel anlamda hassasiyetlerimize hızla kulak vererek gereken dolaylı ÖTV indirimini hayata geçirdi. Atılan bu adımı çok değerli buluyor ve sektör adına devletimize gönülden teşekkür ediyoruz. Binek otomobillere yönelik söz konusu düzenlemenin yanı sıra hafif ve ağır ticari araçlar için de benzer düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirilip açıklanacağından hiç şüphemiz yok” açıklamasında bulundu.