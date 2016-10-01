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01 Ekim 2016 Cumartesi 08:29
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OSD temsilcileri, Bakan Faruk Özlü ile sektörü konuştu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 2015 yılında 1 milyon 359 bin adet üretim ve 992 bin adetlik ihracatı ile rekorlara imza atan Türk otomotiv sanayisinin temsilcisi Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu ile İstanbul’da biraraya geldi.

OSD temsilcileri, Bakan Faruk Özlü ile sektörü konuştu
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OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, uluslararası rekabetçiliğinin sürdürülebilirliği için atılması gereken adımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu ve sanayinin başarısını 2016’da da tekrarlamak için çok çalıştığını söyledi.
Faruk Özlü ise sektörün Ar-Ge faaliyetlerine dikkat çekerek, Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 1'i geçtiğini ve yapılan çalışmalarla bu oranın büyümeye devam edeceğini söyledi. Hükümet’in tasarruf ve yatırımlar konusuna verdiği önemi vurgulayan Özlü, konuşmasında nitelikli üretim ile nitelikli ihracat hedeflediklerini, bu çerçevede hazırlanan Üretim Reform Yasa Tasarısı üzerinde son değerlendirmelerin yapıldığını, Bakanlık olarak akıllı üretim sistemlerini, akıllı fabrikaları öne çıkartmaya yönelik politikalar geliştirdiklerini ve Endüstri 4.0 konusunda ise sanayi ile ortak bir platform kurulması çalışmalarının hızla ilerlemekte olduğunu ifade etti.
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