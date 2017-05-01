01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:00

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OSTİM’den sanayi üniversite işbirliğine örnek

Bölgesindeki eğitim kurumlarının nitelikli işgücü çabalarına katkı veren OSTİM’de yeni bir adım atıldı. OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), OSTİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’yle imzaladığı protokolle; sektöre yönelik eğitimin zenginleştirilmesi, öğrencilerin staj ve mezuniyet sonrası istihdamı, Küme üyelerinin çalışanları için eğitim taleplerini karşılayacak.