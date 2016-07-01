Otomotiv yan sanayide uluslararası işbirliği

Halen özel sektör ve üniversiteden 1000 araştırmacının Ar-Ge faaliyetinde bulunduğu merkezde, otomotiv ve yan sanayi ile ilgili pek çok proje yürütülüyor. Yürütülen projelerin tamamı ise sanayi tarafından sipariş ediliyor.
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftci, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün ve Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu heyet halinde otomotiv ve yan sanayi konusunda özgün çalışmalar yapan Warwick Üniversitesi ve WMG (Warwick Manufacturing Group) Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.
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