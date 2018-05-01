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01 Mayıs 2018 Salı 08:00
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OYAK-İsdemir Linde Gaz Ortaklığı endüstriyel gaz üretim tesisini açtı

Türk-Alman işbirliğinin stratejik öneme sahip değerli bir örneği olan, OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden İsdemir ile Alman Linde Grubu’nun 2016 yılında eşit ortaklıkla kurduğu İsdemir Linde Gaz Ortaklığı resmen faaliyete geçti.

OYAK-İsdemir Linde Gaz Ortaklığı endüstriyel gaz üretim tesisini açtı
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13 Nisan’da İskenderun’da düzenlenen törenle devreye alınan endüstriyel gaz üretim tesisi, 250 milyon TL’lik yatırımla 12 ay gibi rekor bir sürede tamamlandı. Türkiye'nin en verimli endüstriyel gaz üretimini yapacak olan tesis, günlük 1700 ton oksijen ve azot tedarik edecek. İsdemir’in oksijen üretim kapasitesini yüzde 60, azot üretim kapasitesini ise yüzde 70 oranında artıracak olan tesisin sağlayacağı oksijen kapasitesi sayesinde İsdemir’de yıllık 300 bin ton ilave çelik üretimi gerçekleşecek. Bu üretimin ciroya etkisi de yaklaşık 750 milyon TL seviyesinde olacak.
OYAK Grubu Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “‘Teknolojik dönüşümle maksimum verim’ vizyonumuzun değerli bir sembolü olarak gördüğüm bu yatırımın, hem OYAK’a hem de ülkemiz ekonomisine önemli bir katmadeğer sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu. Linde AG Yönetim Kurulu Üyesi Bernd Eulitz ise “Linde Grubu olarak 140 yıldır teknoloji, inovasyon ve çözüm odaklı bir vizyonla çalışıyoruz" dedi.

 

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Linde GazOYAK
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