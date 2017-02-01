Özgür Obalı: Otomatik katılım, 2017’de ekonomiye pozitif katkı sağlayacak



Obalı, otomatik katılımın; tasarruf oranlarını artırmak, ürünü tabana yaymak ve bireylerin refah düzeylerini emeklilik dönemlerinde de korumak gibi üç ana amaç üzerine kurulduğunu belirterek, “Ocak ayında 2 milyon, Nisan ayında 4 milyon ve Temmuz ayında da 1.5 milyon kişi kademeli olarak sisteme dahil olacak. Bu katılımlar ile birlikte sektördeki gelişim Türkiye ekonomisine de pozitif katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Sektörde öncü bir çalışmayla Vakıf Emeklilik Otomatik BES online platformunu İK profesyonellerinin hizmetine sunduklarını dile getiren Obalı, şöyle devam etti: “Vakıf Emeklilik olarak otomatik katılım sürecinde teknolojiyi işin içine katarak çağrı merkezi, operasyonel verimlilik ve müşteri deneyimi gibi konularda 360 derecelik bir vizyon belirledik. Sektörde mobil şube hizmetini sunan ilk markayız. Müşterilerimize mobilden, internetten, çağrı merkezinden ya da danışmanlarımız aracılığı ile yüz yüze istedikleri an, istedikleri yerden hizmet sağlamayı amaçlıyoruz. Müşterilerimiz çağrı merkezimizden birkaç tuşla tüm işlemlerini yapabilecek. Kurduğumuz özel OKS hattı; 0850 222 9 OKS de önemli bir fark oldu. Bu hat ile çalışanlara ve İK profesyonellerine Otomatik BES ile ilgili tüm konularda destek oluyoruz. Yine Whatsapp şubemizi de geçen yıl hizmete açtık.”