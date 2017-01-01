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01 Ocak 2017 Pazar 08:00
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Pakistan’da Türk yatırımcıya fırsat var

İstanbul Sanayi Odası (İSO), son dönemde gelişen ekonomisi ile dikkat çeken Pakistan’da Türk sanayici ve iş insanlarının işbirliği ve yatırım ortamına katkı sağlamak amacıyla “Pakistan Ülke Günü” etkinliği düzenledi.

Pakistan'da Türk yatırımcıya fırsat var
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İSO Başkanı Erdal Bahçıvan evsahipliğinde düzenlenen Pakistan Ülke Günü’nde Pakistan İstanbul Başkonsolosu Dr. Yousaf Junaid, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Hüsnü Dilemre, Pakistan’ın en büyük bankası olarak bilinen Habib Bank Genel Müdürü Ayşe Şebnem Türkay ve Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Bolat, Pakistan hakkında birer konuşma ve sunum yaptı. Daha sonra ülkede faaliyet yürüten şirket temsilcilerinin katıldığı bir panel düzenlendi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’de “kardeş ülke” dendiğinde akla ilk gelen ülkenin Pakistan olduğuna, bununla birlikte iki ülke ticaretinin potansiyelin çok altında kaldığına dikkat çekti. İki ülke arasında bu yıl 500 milyon dolar ticaret gerçekleştiğini hatırlatan Bahçıvan, “Türkiye’de otomotiv, elektronik, makine, bankacılık gibi sektörlerde olmak üzere Pakistan sermayeli 158 firma faaliyet gösteriyor. Pakistanlı firmalar, Türkiye’deki fırsatları daha yakından tanıdıkça bu sayı daha da artacaktır. Türkiye’den yatırımcılarımız ise Pakistan’da ağırlıklı olarak dayanıklı tüketim, hızlı tüketim, enerji, finans, altyapı projeleri ve müteahhitlik sektörlerinde yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Pakistan’da özellikle enerji ve müteahhitlik sektörlerinde yeni yatırımlara imza atılacağına inanıyorum” dedi.

 

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