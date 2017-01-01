Pakistan’da Türk yatırımcıya fırsat var

Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’de “kardeş ülke” dendiğinde akla ilk gelen ülkenin Pakistan olduğuna, bununla birlikte iki ülke ticaretinin potansiyelin çok altında kaldığına dikkat çekti. İki ülke arasında bu yıl 500 milyon dolar ticaret gerçekleştiğini hatırlatan Bahçıvan, “Türkiye’de otomotiv, elektronik, makine, bankacılık gibi sektörlerde olmak üzere Pakistan sermayeli 158 firma faaliyet gösteriyor. Pakistanlı firmalar, Türkiye’deki fırsatları daha yakından tanıdıkça bu sayı daha da artacaktır. Türkiye’den yatırımcılarımız ise Pakistan’da ağırlıklı olarak dayanıklı tüketim, hızlı tüketim, enerji, finans, altyapı projeleri ve müteahhitlik sektörlerinde yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Pakistan’da özellikle enerji ve müteahhitlik sektörlerinde yeni yatırımlara imza atılacağına inanıyorum” dedi.