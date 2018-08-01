Patent başvurularında büyüme oranı geçildi

2018 yılının aynı döneminde ise yaklaşık yüzde 9 artış göstererek, 2 bin 838’e ulaştı. 2018 yılının ilk yarısında marka başvurularında da artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın ilk 6 aylık bölümünde 59 bin 23 olan marka tescili 2018 yılının aynı döneminde 60 bin 338’e ulaştı” diye konuştu.

Yamankaradeniz, marka ve patent alanında son iki yılın ilk yarısındaki olumlu artışın, ekonomik anlamda büyümekle doğru orantılı olduğunu aktardı: “2018 ilk yarısında İstanbul’da bin 114 Ankara’da 422, Bursa’da 151, İzmir’de 138 ve Manisa’da 109 patent başvurusu gerçekleşti. Marka başvurularına baktığımızda ise 24 bin 669 başvuru sayısı ile İstanbul başta olmak üzere Ankara’da 4 bin 376, İzmir’de 3 bin 440, Bursa’da 2 bin 406, Antalya’da bin 906 ve Gaziantep’te bin 760 marka başvurusu gerçekleştirildi. Yakalanan bu ivmede, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği yeniliklerin büyük katkısı olmuştur. 2019 yılında da artışın devam edeceğini düşünüyoruz.”