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01 Mart 2016 Salı 08:05
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Pembe Kurdele Projesi ödül aldı

Fibaemeklilik’in kadın kanserlerine yönelik Pembe Kurdele Projesi, Best Business Awards 2015 En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü aldı.

Pembe Kurdele Projesi ödül aldı
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2013’ten bu yana süren projeyle erken teşhis konusunda bilinç kazandırmak ve kadınları kendi kendilerini muayeneye teşvik etmek hedefleniyor. Ödül, Türkiye’de kadın kanserleri alanında farkındalığı önemli ölçüde artırarak hayat kurtarmaya yardımcı olduğu gerekçesiyle Fibaemeklilik’in Pembe Kurdele projesine verildi.
Fibaemeklilik Genel Müdürü Ömer Mert, “Türkiye’de en yaygın kanser türü olan meme kanseri, erken teşhis ile yüzde 98 oranında tedavi edilebiliyor. Yürüttüğümüz kampanya ile eğer tek bir erken teşhise bile aracı olabildiysek, fark yaratabildiysek ne mutlu bize” dedi. Ödülde en büyük payın gönüllü elçilerde olduğunu vurgulayan Mert, Pembe Kurdele’ye gönül veren tüm ekibe ve projede kendileriyle yan yana yürüyen Türkiye Meme Vakfı (MEVA), Group Florence Nightingale, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Marks & Spencer ve Esteworld Sağlık Grubu’na da teşekkür etti.
Mert, Pembe Kurdele projesinin önemli bir ayağı olan Pembe Kurdele Paketi’nin en önemli ayrıcalığının, başta meme kanseri olmak üzere herhangi bir kadın kanseri türüne yakalanıldığında bunun belgelenmesinden 30 gün sonra, hastane faturası gibi ek bir belge gerekmeden teminat tutarının sigortalıya nakit olarak ödendiğini anlattı. 
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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FibaemeklilikPembe Kurdele ProjesiACEV

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