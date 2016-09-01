Permolit Boya ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan işbirliği
Boya sektöründe 1984 yılından bu yana faaliyet gösteren, sektörün köklü firmalarından Akçalı A.Ş. markası Permolit Boya, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle önemli bir projeye imza atıyor.
Boya sektöründe 1984 yılından bu yana faaliyet gösteren, sektörün köklü firmalarından Akçalı A.Ş. markası Permolit Boya, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle önemli bir projeye imza atıyor.
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