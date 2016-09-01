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01 Eylül 2016 Perşembe 07:00
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Permolit Boya ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan işbirliği

Boya sektöründe 1984 yılından bu yana faaliyet gösteren, sektörün köklü firmalarından Akçalı A.Ş. markası Permolit Boya, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle önemli bir projeye imza atıyor.

Permolit Boya ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan işbirliği
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İş güvenliği ile boya uygulama ve ustalığı alanlarında yüzlerce kişilik bir sertifika programı gerçekleştirecek olan Permolit Boya, bu programla özellikle eğitimi olmayan profesyonel ya da yarı profesyonel boyacılarla beraber, isteyen herkesi sertifikalandırmayı hedefliyor.24 saati ‘İşçi Sağlığı Mevzuatına Uymak ve İş Güvenliği Önlemlerini Almak’ ve 16 saati ‘Boya İşleri Yapmak’ konularında olmak üzere, toplam 40 saatlik olan sertifika programı belge almak isteyen herkese açık olacak. Ekim ayında başlayacak eğitimler hafta içi, Zincirlikuyu Meslek Lisesi atölyelerinde teorik ve uygulamalı olarak yapılacak.Eğitimde kullanılacak tüm malzemeler, kıyafetinden kullanacağı malzemeye kadar Permolit Boya tarafından temin edilecek. Toplamda 40 saat olan eğitimler, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı saatlerde programlanarak, katılımcılara zaman anlamında alternatifler sunulacak. Katılımcılar, tercih ettikleri programa göre, eğitimi 2 ya da 4 hafta da tamamlamış olacaklar.

 

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Permolit BoyaMilli Eğitim Bakanlığıİşçi Sağlığı MevzuatıAkçalı A.Ş.

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