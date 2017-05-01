Plastik sanayi mükemmeliyette ilerliyor



Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek seminerde plastik sektörünün en önemli süreçlerinden biri olan enjeksiyon prosesi ve sorun gidermede sanayinin en iyi uygulamalarına yer verilecek.

Türkiye plastik sektörünün 35 milyar dolarlık üretim değeri ile ülke ekonomisinin dinamo sektörlerinden biri olduğunu ifade eden PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür; “Etkili ve verimli ileri seviye plastik işleme kurallarının ve enjeksiyon prosesinde bilimsel bilgiye dayalı süreç geliştirme süreçlerinin anlatılacağı seminere sektör temsilcilerinin katılımı bekliyoruz” dedi.



Türkçe simültane tercüme desteği ile 23 Mayıs 2017 tarihininde İstanbul’da gerçekleştirilecek semineri alanında deneyimli olan Routsis Eğitim ve Danışmanlık’ın Kurucusu Prof.Dr. Andy Routsis plastik sanayicileri ile paylaşacak.