01 Mart 2018 Perşembe 08:00

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Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 17. Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi oldu

Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birine verilen Vehbi Koç Ödülü, bu yıl eğitim alanındaki katkıları ile Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen’e verildi.