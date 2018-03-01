Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen, üniversite eğitiminin yaygınlaşmasını hedefleyen ‘Açık Öğretim’ sisteminin oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesinin yanı sıra iki dönem rektörlük görevini de yürüterek, Anadolu Üniversitesi’nin gelişmesine önemli katkılar sağladı. Tüm kenti yaşayan bir eğitim kurumuna dönüştüren uygulamalar geliştiren Büyükerşen, bu alandaki öncü isimler arasında yer alıyor.
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 17. Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi oldu
Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birine verilen Vehbi Koç Ödülü, bu yıl eğitim alanındaki katkıları ile Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen’e verildi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen, üniversite eğitiminin yaygınlaşmasını hedefleyen ‘Açık Öğretim’ sisteminin oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesinin yanı sıra iki dönem rektörlük görevini de yürüterek, Anadolu Üniversitesi’nin gelişmesine önemli katkılar sağladı. Tüm kenti yaşayan bir eğitim kurumuna dönüştüren uygulamalar geliştiren Büyükerşen, bu alandaki öncü isimler arasında yer alıyor.