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01 Kasım 2016 Salı 07:49
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“QNB Finansbank olduk, gücümüze güç kattık”

Qatar National Bank (QNB) Group’un satınalma sürecini tamamlamasının ardından kurumsal kimliğini yenileyen Finansbank, 20 Ekim 2016 tarihinden itibaren QNB Finansbank adıyla faaliyet göstermeye başladı.

'QNB Finansbank olduk, gücümüze güç kattık”
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1987 yılında kurulan, 2001 yılı sonrasında hızlı bir büyüme grafiği çizerek Türkiye’nin beşinci büyük bankası haline gelen banka, gelecek dönemdeki hedeflerini kamuoyuyla paylaşmak üzere QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu’nun katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi.
Ömer Aras, “Finansbank ve iştiraklerinin hisselerinin, QNB’ye satış sürecinin 15 Haziran’da tamamlanmasıyla bankamız için yepyeni bir dönem başladı. Bu yatırımla birlikte, 630’dan fazla şubemiz ve 12 binden fazla finansçımızla bizleri Türkiye’nin en büyük beşinci özel bankası yapan başarı hikayemizde yeni bir sayfa açıldı. 50 yılı aşkın deneyime sahip olan QNB’nin Finansbank yatırımı; kendi tarihindeki en büyük yatırım olma özelliği taşıyor. Bu durum QNB’nin Bankamız’ın geleceğine duyduğu güvenin, her yıl artan büyüme potansiyelimizin ve umut verici bir geleceğin de bir kanıtı olarak bizleri motive ediyor” dedi. 
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Temel GüzeloğluQatar National BankFinansbankQNBQNB Finansbank

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