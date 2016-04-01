“Reform Paketi ile sanayici Ar-Ge’ye teşvik ediliyor”

01 Nisan 2016 Cuma 08:00 Bu haber 8336 kez okundu.

Yamankaradeniz şu bilgileri verdi: “Geçtiğimiz günlerde görüşe açılan yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile daha nitelikli Sınai Mülkiyet yapısına geçilecek.



Sınai Mülkiyet Mevzuatı birleştirilerek, tek bir kanun altında toplanacak ve bu şekilde marka-patent süreçleri de kolaylaşacak. AB Mevzuatı’na uyumlu şekilde hazırlanan yeni kanun ile coğrafi işaretlerle tescil maliyetleri düşecek, denetimleri de 10 yıldan 2 yıla inecek. Yeni kanunun getirdiği en önemli yenilik ise artık patent ihlalleriyle ilgili daha hızlı şekilde hukuki yaptırımlar yapılabilecek.



Patent ihlallerinde, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS) ile yaptırımlar konusunda asgari standartlar belirlenecek. Marka ve endüstriyel tasarım hakkı için cezai yaptırım zorunlu olacak.”



Konya’nın 2015 marka ve patent raporuna da değinen Yamankaradeniz; “Konya 2015 yılında 163 patent başvurusu ile Türkiye 7’ncisi oldu. Konya’nın hem patent hem de marka başvurusuna bakıldığında, iyi bir ivmeyle çıkışını sürdürdüğü gözlemleniyor. Ancak potansiyeli çok yüksek olan Konya şehrinin rakamlarda daha da yukarılara çıkacağına inanıyoruz” dedi.